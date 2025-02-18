BP к концу 2025г ожидает утверждения FID по проекту строительства новой платформы на Шахдениз

Компания BP-Azerbaijan ожидает к концу 2025 года окончательного инвестиционного решения (FID) по проекту строительства беспилотной компрессорной платформы "Shah Deniz Compression" (SDC) на месторождении Шах-Дениз .

Компания BP-Azerbaijan ожидает к концу 2025 года окончательного инвестиционного решения (FID) по проекту строительства беспилотной компрессорной платформы "Shah Deniz Compression" (SDC) на месторождении Шах-Дениз .

Как передает Report, об этом сообщила глава пресс-службы компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

"Компания BP подготовила отчет по Оценке воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОС) проекта строительства платформы SDC. В течение 60 дней документ будет открыт для обсуждения общественностью, а затем с учетом внесенных замечаний будет представлен в Минэкологии и природных ресурсов. После утверждения документа правительством Азербайджана, будет принято окончательное инвестиционное решение (FID) по реализации проекта. Ожидается, что FID будет принято во второй половине текущего года, ближе к концу года",- сказала Баятлы на общественных слушаниях Отчета ОВОС, проведенных 18 февраля в Баку.

Она добавила, что к моменту принятия FID будет определена стоимость проекта, подрядчики, строительные площадки.

Отметим, что в отчете ОВОС представлена информация о текущем состоянии окружающей и социальной среды, а также прогнозы по влиянию реализации проекта на экологию, описаны меры по минимизации и снижению потенциального воздействия на окружающую среду и население.

В документе указывается, что для сокращения технического обслуживания в море платформа SDC разработана как упрощенная электрифицированная установка, функционирующая преимущественно без персонала. Источники воздействия сведены к минимуму: с платформы не будут сбрасываться санитарные и бытовые отходы, охлажденная и пластовая вода, противопожарная вода или пена. Кроме того, отсутствуют факельное сжигание, одноразовые закрытые дренажи и оборудование для очистки скребком верхних сооружений.

Платформа предназначена исключительно для компрессорного оборудования, без проведения буровых работ.

Основные работы по проекту SDC будут выполняться в море в контрактной зоне Шахдениз. Деятельность на суше ограничится установкой наземной секции Сангачальского терминала до берега и строительством опорного блока, верхних сооружений и подводной инфраструктуры на существующих строительных площадках, ранее задействованных для проектов Шах-Дениз и Азери-Чираг-Гюнешли.

По оценкам, к 2027 году в строительстве проекта SDC будет занято около 2600 человек. Платформа SDC не требует постоянного обслуживающего персонала, поэтому на этапе эксплуатации задействуют лишь ограниченное число специалистов.

Общее социально-экономическое воздействие проекта SDC, включая создание рабочих мест на этапах строительства, монтажа и ввода в эксплуатацию, оценено положительно. В связи с отсутствием значительных источников выбросов (автономная работа, отсутствие бурения, сброса пластовой и охлаждающей воды и др.) мониторинг после монтажа и в процессе эксплуатации не предусмотрен. Однако региональные экологические исследования в контрактной зоне Шахдениз будут проводиться каждые пять лет.

Положительные аспекты связаны с созданием рабочих мест, обучением и развитием навыков, а также обеспечением поставок товаров и услуг. Остаточное экологическое и социально-экономическое воздействие определено как незначительное, низкое или умеренное. Разработаны и обсуждены меры по снижению рисков и мониторингу, признанные достаточными для эффективного управления воздействиями на протяжении всего проекта.

Отметим, что проект включает: строительство работающей на электричестве беспилотной компрессорной платформы “Shah Deniz Compression”, прокладку внутрипромысловых подводных газопроводов для экспорта/импорта газа с существующих платформ “Shah Deniz Alpha” (SDA) и “Shah Deniz Bravo” (SDB) и прокладку электрического и фиброоптического кабелей для снабжения электроэнергией SDC и для обеспечения резервным электричеством платформ SDA и SDB.



Платформа Shah Deniz Compression будет установлена в 10 км от платформы Shah Deniz Alpha и в 3 км от платформы Shah Deniz Bravo на глубине воды 85 метров. Газ, который будет добываться с платформ Shah Deniz Alpha и Shah Deniz Bravo, сначала будет поступать на новую платформу для компрессии, затем на Сангачальский терминал.

Первый газ низкого давления с месторождения "Шахдениз" ожидается в середине 2029 года.

Реализация данного проекта планируется для доступа к запасам газа низкого давления и их добычи, а также для максимального извлечения этих запасов на контрактной площади Шахдениз.