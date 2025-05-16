О нас

BP и SOCAR необходимо согласовать условия проекта "Карабах"

BP и SOCAR необходимо согласовать условия проекта "Карабах" Компании BP-Azerbaijan и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) необходимо договориться об условиях проекта "Карабах".
Энергетика
16 мая 2025 г. 18:10
BP и SOCAR необходимо согласовать условия проекта Карабах

Компании BP-Azerbaijan и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) необходимо договориться об условиях проекта "Карабах".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам глава пресс-службы BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

По ее словам, компания хочет присоединиться к проекту "Карабах": "Мы выразили свое намерение, но есть большое количество технических и коммерческих условий, связанных с проектом. Каждое из них должно быть согласовано, должен быть подготовлен документ, чтобы мы могли его подписать и присоединиться к проекту".

Напомним, что 20 сентября 2024 года между SOCAR и BP был подписан Меморандум о взаимопонимании по нефтяному месторождению "Карабах" и участку "Ашрафи - Дан Улдузу - Айпара" (ADUA).

Первый блок - это нефтяное месторождение "Карабах", расположенное в 120 км к востоку от Баку, в 20-25 км от месторождения "Гюнешли", на глубине воды 150-200 метров. Второй блок - это участок ADUA, расположенный в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине воды 80-180 метров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке BP, SOCAR need to agree on terms of Karabakh project
Версия на азербайджанском языке BP və SOCAR "Qarabağ" layihəsi ilə bağlı şərtləri razılaşdırmalıdırlar

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
15 мая 2025 г. 18:46
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над проектом канатной дороги, которая соединит Шушу с Ханкенди
10 мая 2025 г. 18:58
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
Важное послание от президента: Те, кто сегодня не считается с нами, по крайней мере, в нашем регионе, назавтра жалеют об этом
10 мая 2025 г. 18:56
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
Президент: Отечественная война - это летопись профессионализма, героизма и национального духа
10 мая 2025 г. 18:31
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
Президент Азербайджана: Иностранные гости, посещающие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления
10 мая 2025 г. 18:25
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
Президент Ильхам Алиев: Вся жизнь и деятельность великого лидера были посвящены азербайджанскому народу, государству
10 мая 2025 г. 18:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi