BP и SOCAR необходимо согласовать условия проекта "Карабах"

Компании BP-Azerbaijan и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) необходимо договориться об условиях проекта "Карабах".

Компании BP-Azerbaijan и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) необходимо договориться об условиях проекта "Карабах".

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам глава пресс-службы BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

По ее словам, компания хочет присоединиться к проекту "Карабах": "Мы выразили свое намерение, но есть большое количество технических и коммерческих условий, связанных с проектом. Каждое из них должно быть согласовано, должен быть подготовлен документ, чтобы мы могли его подписать и присоединиться к проекту".

Напомним, что 20 сентября 2024 года между SOCAR и BP был подписан Меморандум о взаимопонимании по нефтяному месторождению "Карабах" и участку "Ашрафи - Дан Улдузу - Айпара" (ADUA).

Первый блок - это нефтяное месторождение "Карабах", расположенное в 120 км к востоку от Баку, в 20-25 км от месторождения "Гюнешли", на глубине воды 150-200 метров. Второй блок - это участок ADUA, расположенный в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине воды 80-180 метров.