BP и партнеры завершили образовательный проект для школ в Азербайджане

Британская группа BP, являющаяся оператором самых крупных нефтегазовых проектов в Азербайджане, завершил совместный с партнерами социальный инвестиционный проект, предлагающий новый учебный контент и расширяющий возможности дистанционного обучения для сре

Британская группа BP, являющаяся оператором самых крупных нефтегазовых проектов в Азербайджане, завершил совместный с партнерами социальный инвестиционный проект, предлагающий новый учебный контент и расширяющий возможности дистанционного обучения для средних школ Азербайджана.

Как передает Report, по словам вице-президента BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли, компания пытается внести свой вклад, в том числе в социальную сферу. В частности, по 3 направлениям: окружающая среда, развитие среднего и малого бизнеса и образование.

"Как известно, знания полученные в школе, недостаточны для полноценного и всестороннего развития ребенка. К сожалению, в наше время книги самый лучший способ восприятия новой информации, самым актуальным стал видео контент", - сказал он. Это и стало основной для данного социального проекта.

Для поддержки образовательных проектов BP сотрудничает с министерством образования Азербайджана, на сегодняшний день уже реализовано множество совместных проектов.

В свою очереди руководитель аппарата Министерства образования Азербайджана Гасан Гасанлы отметил, что сфера образования в стране прошла через такие сложности, как пандемия и переход к дистанционному образованию. По его словам, сегодня Азербайджан уже обладает достаточным опытом в организации дистанционного образования.

Образование не должно ограничиваться одними книгами в школах, студенты также должны иметь возможность саморазвиваться, а для этого должен быть необходимый контент, привлекательный для учеников, отметил он.

Так, министерство образования Азербайджана использовало в пилотном формате этот проект в 30 школах, охватывающих 3230 учащихся, 64 учителя и 122 класса.

В целом, проект был сосредоточен на разработке внеклассного контента для онлайн-уроков по планированию карьеры, финансовой грамотности и предпринимательству.

Кроме того, проект предлагал специальные учебные программы, основанные на девяти онлайн-интервью с успешными людьми, сделавшими карьеру в государственном и частном секторе. Они были направлены для поддержки министерства образования в разработке контента для внеклассных занятий по финансовой грамотности и предпринимательству.

Общая стоимость образовательного проекта составила 60,000 манатов.