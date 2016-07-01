​BP и Exxon Mobile не могут достичь соглашения по проекту АЧГ

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Американская Exxon Mobil и британская BP все еще не обновили условия соглашения "Контракт века" из-за возникшей между компаниями напряженности в связи с нефтедобычей на азербайджанских месторождениях.

Как передает Report, об этом сообщили Reuters источники в промышленных кругах.

Компания BP, занимающаяся разработкой месторождения "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) в Каспии и обеспечивающая здесь 10% всей нефтедобычи компании, достигла договоренности с Азербайджаном по вопросу продления 30-летнего контракта (подписан в 1994 году) на первоначальных условиях.

Однако компания Exxon Mobil, которой принадлежит 1% в консорциуме АЧГ, в связи с падением цен на нефть на 50% в 2014 году ищет более приемлемые условия для продления контракта.