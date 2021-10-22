BP и ADA запустили новую программу с Университетом Дьюка

На этой неделе в рамках программы Adaptive Strategic Execution Program (ASEP), поддерживаемой BP и ее партнерами, запускается тренинг двух новых групп в Университете ADA.

На этой неделе в рамках программы Adaptive Strategic Execution Program (ASEP), поддерживаемой BP и ее партнерами, запускается тренинг двух новых групп в Университете ADA.

Как сообщает Report, в мае 2020 года успешно завершено обучение двух групп, в которых в общей сложности приняли участие 44 выпускника.

Всего к новым тренингам, которые продлятся до конца этого года, присоединились 39 новых участников. По окончании программы участники получат сертификаты Школы бизнеса Фукуа при Университете Дьюка (США).

Эта международно признанная программа является первой в стране, которая помогает организациям обеспечить способность быстро адаптироваться в периоды неопределенности и изменений, чтобы оставаться конкурентоспособными и успешными.

ASEP - это социальный инвестиционный проект BP и его участников в поддержку передачи международного опыта в области бизнес-образования. Он разработан с целью оказания содействия в удовлетворении текущиего рыночного спроса на обучение и решения проблемы, с которыми сталкиваются местные организации в этой области. Проект реализует Korn Ferry (ранее TwentyEighty Strategy Execution) - международная образовательная компания, базирующаяся в США, в партнерстве с Университетом ADA.