BP готовится к следующему этапу геологоразведочных работ на "Шафаг-Асиман"

Компания BP на следующем этапе планирует продолжить геологоразведочные работы на газовом месторождении "Шафаг-Асиман", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

По его словам, в настоящее время идет этап планирования проекта. "Мы оцениваем, какая буровая установка будет использоваться для геологоразведочных работ и какова ее координация с другими проектами. Буровая установка после освобождения от работ по другим проектам будет использоваться на месторождении "Шафаг-Асиман", - сказал он.