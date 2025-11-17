BP готовится к следующему этапу геологоразведочных работ на "Шафаг-Асиман"
Энергетика
- 17 ноября, 2025
- 17:38
Компания BP на следующем этапе планирует продолжить геологоразведочные работы на газовом месторождении "Шафаг-Асиман", расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.
По его словам, в настоящее время идет этап планирования проекта. "Мы оцениваем, какая буровая установка будет использоваться для геологоразведочных работ и какова ее координация с другими проектами. Буровая установка после освобождения от работ по другим проектам будет использоваться на месторождении "Шафаг-Асиман", - сказал он.
