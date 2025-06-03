BP: Электроэнергия с СЭС в Джебраиле будет способствовать восстановлению освобожденных территорий

Электроэнергия, вырабатываемая на солнечной электростанции "Шафаг" в Джебраиле, окажет значительное содействие развитию освобожденных территорий Азербайджана.

Электроэнергия, вырабатываемая на солнечной электростанции "Шафаг" в Джебраиле, окажет значительное содействие развитию освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

"Мы только что приняли окончательное инвестиционное решение по нашему первому солнечному проекту в регионе - солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в Джебраиле. Особенность этого проекта - заключенное с ОАО “Азерэнержи” соглашение, которое мы называем виртуальной сделкой. Производимая электроэнергия будет направлена на поддержку восстановления и развития освобожденных территорий, а мы, в свою очередь, получим эквивалентный объем электроэнергии для декарбонизации терминала Сангачал", - отметил Г. Джонс.

По его словам, это позволит отказаться от использования топлива на терминале, а высвобожденный газ будет направлен в Южный газовый коридор для снабжения стран, испытывающих нехватку энергоресурсов. Это решение также позволит сократить выбросы терминала примерно на 50%.

"Такой целостный подход, при котором одна инициатива помогает решить сразу несколько задач - это то, к чему мы стремимся. Мы намерены и дальше реализовывать подобные проекты", - подчеркнул региональный президент BP.

Г. Джонс также сообщил, что в рамках стратегии "перезагрузки" BP планирует увеличить годовые инвестиции в нефтегазовое направление до 10 млрд долларов до 2027 года включительно. Цель, как подчеркнул он, нарастить объем добычи до 2,3–2,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки к 2030 году.

"Наша приоритетная задача - максимально эффективно использовать потенциал двух ключевых месторождений: нефтяного блока “Азери–Чираг–Гюнешли” (АЧГ) и газоконденсатного месторождения “Шахдениз”. Например, активность на АЧГ сейчас находится на рекордном уровне: все восемь буровых установок задействованы, бурение ведется в полную силу. За последние несколько лет объемы буровых работ увеличились примерно на 300%", - сообщил он.

BP, по его словам, также расширяет возможности проведения параллельных операций (SimOps), включая использование специализированных судов, что позволяет выполнять работы вне основной буровой линии. Параллельно компания движется к отказу от регулярного факельного сжигания, внедряет системы измерения метановых выбросов на всех объектах и ищет дополнительные пути снижения углеродного следа.

Ожидается, что строительство СЭС "Шафаг" стоимостью около 200 млн долларов США начнется в этом году и продлится до середины 2027 года. Проект "Шафаг" будет реализован и управляться компанией Lightsource bp, полностью принадлежащей BP.