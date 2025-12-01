BP до сох пор заключила три контракта в рамках проекта STEL

Британская компания BP привлекла ОАО "Азерэнержи" в качестве EPC-подрядчика проекта электрификации Сангачальского терминала (STEL).

Как передает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы BP-Azerbaijan, с АО "Азерэнержи" подписан контракт на проектирование, поставку и строительство (EPC). Объем работ по контракту включает три основных направления деятельности: строительство новой подстанции, установку подземных кабелей, а также прокладку и монтаж воздушных линий электропередачи.

Компания отмечает, что в рамках данного контракта работы уже ведутся.

"Завершаются подготовительные строительные работы по всем участкам и на следующем этапе планируется начать установку оборудования и прокладку кабелей", – говорится в сообщении.

Объем работ в рамках контракта с ООО "Азфен" стоимостью $19 млн включает основные работы по электрической инфраструктуре на Сангачальском терминале: установку трансформаторов, синхронных компенсаторов, токоограничивающих реакторов и нового открытого распределительного устройства 110 кВ.

"В рамках контракта строительные работы на терминале начались в августе 2025 года и продвигаются по нескольким направлениям, включая фундаментные работы для установки основного оборудования", - говорится в сообщении.

Как было объявлено ранее, третий контракт стоимостью 7 млн фунтов стерлингов был предоставлен компании SOCAR-KBR для выполнения на Сангачальском терминале работ по проектированию и поставке оборудования. Согласно контракту SOCAR KBR будет предоставлять услуги по детальному проектированию, поставке оборудования и управлению процессом снабжения. Объем работ также включает поддержку планирования строительства, эксплуатационных испытаний и подготовки к операциям.

"Проектная деятельность в рамках контракта продолжается, и в настоящее время основное внимание уделяется ускорению детального проектирования и поставок оборудования", - говорится в сообщении.

"Мы довольны ходом работ по всем направлениям в рамках проекта STEL. Продвижение проекта в соответствии с планом свидетельствует о стремлении команд достигать высоких результатов и выполнять проект безопасно и эффективно", - заявил вице-президент bp по проектам в Азербайджане, Грузии, Турции, на Ближнем Востоке и в Северной Африке Мэтт Киркхам.

Как сообщалось, BP, SOCAR и другие инвесторы Сангачальского нефтегазового терминала в июне 2025 года утвердили проект STEL. Проект обеспечит подключение терминала к государственной электрической сети, управляемой ОАО "Азерэнержи". Для этого будут построены новые объекты как на территории терминала, так и за его пределами, включая новую электрическую подстанцию 220/110 кВ.

Проект STEL стоимостью $230 млн будет реализован компанией BP. Планируется, что строительные работы по проекту начнутся в этом году и будут завершены в два этапа: первый - в середине 2027 года, второй - до конца 2028 года.