    BP: Будущее Каспия зависит от способности нефтегазовой отрасли меняться

    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 11:15
    BP: Будущее Каспия зависит от способности нефтегазовой отрасли меняться

    Нефтегазовой отрасли необходимо пересматривать привычные подходы и внедрять новые модели работы, чтобы сохранять конкурентоспособность в условиях растущих технических и организационных вызовов в долгосрочной перспективе.

    Как сообщает Report, об этом на Каспийской технической конференции SPE-2025 в Баку заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли.

    По его словам, Каспийский регион обладает впечатляющей инфраструктурой и сильным кадровым потенциалом.

    "У нас в регионе замечательная рабочая сила - техники, инженеры, коммерческие специалисты. Огромное количество людей стремится работать в нашей отрасли, готово учиться, внедрять инновации и расширять границы возможного. Это мощная основа для будущего. Кроме того, важную роль играет традиция партнерства - прежде всего с правительством, которое активно поддерживает развитие отрасли и стимулирует приток капитала. Такая деловая среда есть далеко не везде, и это делает регион уникальным", - отметил он.

    Дж.Кристофоли подчеркнул, что главная цель BP и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) - развитие региона и укрепление сотрудничества во всей цепочке поставок.

    "В Каспийском регионе есть уникальный, почти магический компонент - способность создавать крепкие партнерства. Но при этом главный вызов - мышление. Мы не можем развивать отрасль в следующие 30-50 лет так же, как делали это последние 30. Нам необходимо менять подходы, избегать самодовольства. Технические задачи становятся сложнее, цепочки поставок - более запутанными. Поэтому важно не повторять прежние модели, а адаптироваться к новым реалиям", - добавил он.

