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Боян Кумер: Словения обезопасила себя предстоящей зимой за счет азербайджанcкого газа

Боян Кумер: Словения обезопасила себя предстоящей зимой за счет азербайджанcкого газа Азербайджан стал дополнительной возможностью для диверсификации поставок газа в Словению.
Энергетика
2 августа 2024 г. 10:26
Боян Кумер: Словения обезопасила себя предстоящей зимой за счет азербайджанcкого газа

Азербайджан стал дополнительной возможностью для диверсификации поставок газа в Словению.

Как передает Report, об этом министр окружающей среды, климата и энергетики Словении Боян Кумер заявил в Любляне, комментируя сделку с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) на поставки азербайджанского газа.

"Верю, что эта и последующие сделки приведут к долгосрочному успешному сотрудничеству не только между двумя компаниями, но и между двумя странами", - сказал Б. Кумер.

Он отметил, что Словения продолжила диверсификацию маршрутов поставок природного газа. "Благодаря этому мы буквально спасли и безопасно снабдили Словению природным газом предстоящей зимой", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Азербайджан, как все более важный стратегический поставщик ЕС, представляет собой дополнительную возможность для диверсификации поставок газа в Словению.

Б.Кумер также отметил, что в ходе визита в Баку 17 июля 2024 года с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым была достигнута договоренность приложить усилия, чтобы открыть возможности для сотрудничества компаний двух стран и в других сферах: "Мы наметили новые сферы для сотрудничества - от водорода, искусственного интеллекта до возобновляемых источников энергии".

С 1 августа этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки газа в Словению. Поставки газа осуществляются в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании о расширении сотрудничества в области газоснабжения между SOCAR и Geoplin, крупнейшей компанией Словении на рынке природного газа, подписанным 17 июля текущего года.

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Версия на азербайджанском языке Boyan Kumer: "Sloveniya qarşıdan gələn qış üçün Azərbaycan qazı hesabına öz təhlükəsizliyini təmin edib"
Версия на английском языке Slovenia embraces Azerbaijan as a vital gas supplier

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