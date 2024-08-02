Боян Кумер: Словения обезопасила себя предстоящей зимой за счет азербайджанcкого газа

Азербайджан стал дополнительной возможностью для диверсификации поставок газа в Словению.

Азербайджан стал дополнительной возможностью для диверсификации поставок газа в Словению.

Как передает Report, об этом министр окружающей среды, климата и энергетики Словении Боян Кумер заявил в Любляне, комментируя сделку с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) на поставки азербайджанского газа.

"Верю, что эта и последующие сделки приведут к долгосрочному успешному сотрудничеству не только между двумя компаниями, но и между двумя странами", - сказал Б. Кумер.

Он отметил, что Словения продолжила диверсификацию маршрутов поставок природного газа. "Благодаря этому мы буквально спасли и безопасно снабдили Словению природным газом предстоящей зимой", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Азербайджан, как все более важный стратегический поставщик ЕС, представляет собой дополнительную возможность для диверсификации поставок газа в Словению.

Б.Кумер также отметил, что в ходе визита в Баку 17 июля 2024 года с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым была достигнута договоренность приложить усилия, чтобы открыть возможности для сотрудничества компаний двух стран и в других сферах: "Мы наметили новые сферы для сотрудничества - от водорода, искусственного интеллекта до возобновляемых источников энергии".

С 1 августа этого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала поставки газа в Словению. Поставки газа осуществляются в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании о расширении сотрудничества в области газоснабжения между SOCAR и Geoplin, крупнейшей компанией Словении на рынке природного газа, подписанным 17 июля текущего года.