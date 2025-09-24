Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    BOTAŞ и Woodside Energy договорились о долгосрочных поставках СПГ из США

    Энергетика
    • 24 сентября, 2025
    • 11:09
    BOTAŞ и Woodside Energy договорились о долгосрочных поставках СПГ из США

    Государственная нефтегазовая компания Турции BOTAŞ и австралийская Woodside Energy в Нью-Йорке подписали соглашение о долгосрочных поставках в Турцию сжиженного природного газа (СПГ).

    Как сообщает Report об этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар написал в соцсети X.

    Соглашение предусматривает поставку компании BOTAŞ около 5,8 млрд кубометров СПГ в эквиваленте природного газа, который будет поступать преимущественно с проекта Louisiana LNG в США.

    Поставки начнутся в 2030 году и будут продолжаться 9 лет.

    "Я рад быть свидетелем этого важного соглашения и надеюсь, что это новое партнерство между BOTAŞ и Woodside проложит путь для многогранного сотрудничества",- отметил министр.

    СПГ-проект Louisiana LNG на побережье Мексиканского залива США в американском штате Луизиана был приобретен Woodside Energy в 2024 году.

    Проект предусматривает начальную фазу с тремя линиями сжижения по 5,5 млн т/год СПГ (всего 16,5 млн т/год), с перспективой расширения до 27,6 млн т/год (5 линий сжижения)

    Ожидается, что первая партия СПГ будет произведена в 2029 г., а выход на полную мощность намечен на начало 2030-х гг. Предприятие будет поставлять на рынок около 24 млн т/год СПГ, обеспечивая более 5% мировых поставок.

