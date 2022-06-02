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Борреро: Основная цель Европы - избавиться от зависимости от российских энергоресурсов

Борреро: Основная цель Европы - избавиться от зависимости от российских энергоресурсов Основная цель Европы - избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. При этом Евросоюз также остается привержен декарбонизации.
Энергетика
2 июня 2022 г. 10:39
Борреро: Основная цель Европы - избавиться от зависимости от российских энергоресурсов

Основная цель Европы - избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. При этом Евросоюз также остается привержен декарбонизации.

Как сообщает Report, об этом заявила глава Генерального директората по энергетике Еврокомиссии Кристина Лобилло Борреро, выступая на конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

Кристина Лобилло Борреро отметила важность перехода к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

"Мы должны думать об энергетической эффективности. Мы увеличили этот показатель с 9 до 40%", - заявила глава гендиректората по энергетике ЕК.

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Версия на английском языке Borrero: Europe’s main goal is to get rid of dependence on Russian energy resources
Версия на азербайджанском языке Borrero: “Avropanın əsas məqsədi Rusiyanın enerji asılılığından xilas olmaqdır”

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