Болгарский парламент отклонил возобновление проекта "Южный поток"

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Парламент Болгарии отклонил предложение о возобновлении проекта "Южный поток", сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Против проголосовало 16 депутатов, 65 воздержались, поддержали предложение 27 человек.

По словам представителя парламентской группы "БСП - Левая Болгария" Таско Ерменкова, возобновление газопровода сродни попытке оживить мертвого.

20 января 2016 года "Газпром" сообщил о расторжении договора по проекту газопровода "Южный поток".

Ранее 11 января болгарская газета "Стандарт" сообщала, что работа над газопроводом начнется в ближайшее время. Об этом премьер-министр Болгарии Бойко Борисов якобы заявил ближайшему окружению. Предполагалось, что проект будет обсуждаться на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, однако Минэнерго и официальные лица в Болгарии опровергли эту информацию.

Строительство "Южного потока" было приостановлено Россией в декабре 2014 года. В качестве причины называлась неопределенная позиция Евросоюза и властей Болгарии.

Основной маршрут газопровода общей мощностью 63 млрд. кубометров в год должен был последовательно пройти через Болгарию, Сербию, Венгрию, Словению и Италию. Для реализации сухопутной части проекта Россия подписала межправительственные соглашения с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Австрией и Хорватией. В рамках достигнутых договоренностей в этих странах были созданы совместные компании.