Болгарский министр: Начнутся переговоры об увеличении поставок природного газа из Азербайджана

На следующей неделе начнутся переговоры об увеличении объемов поставок природного газа из Азербайджана.

На следующей неделе начнутся переговоры об увеличении объемов поставок природного газа из Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Болгарии Росен Христов.

Министр разъяснил варианты обеспечения недостающих объемов газа на октябрь и последующий период: “Нам удалось договориться о месте разгрузки в Турции по конкурентоспособной цене, и это позволило нам принять предложение Cheniere Energy о поставке одного танкера сжиженного природного газа на октябрь“, - сказал министр.

Христов подчеркнул, что этот танкер покрывает около трети потребления страны за месяц. Еще треть будет обеспечена поставками из Азербайджана. Для последней трети будут предложены варианты: “После этого наши усилия будут направлены на заключение среднесрочных контрактов на оплату потребления в предстоящий зимний период. Трубопроводный газ предпочтительнее, потому что он обеспечивает более надежную подачу”.

По словам Христова, в настоящее время на рынке есть газ, однако вызывает беспокойство тенденция роста его цены.