Болгарский комбинат совместно с SOCAR планирует осуществить газификацию в Панагюриште

Болгарский горно-обогатительный комбинат (ГОК) Asarel Medet планирует совместно с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) осуществить газификацию болгарского города Панагюриште (расположен в 91 км к востоку от Софии в провинции Пазарджик, Южная Болгария).

Болгарский горно-обогатительный комбинат (ГОК) Asarel Medet планирует совместно с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) осуществить газификацию болгарского города Панагюриште (расположен в 91 км к востоку от Софии в провинции Пазарджик).

Об этом сообщил Report исполнительный директор Asarel Medet Николай Пельтеков.

"Мы совместно с SOCAR разрабатываем проект газификации муниципалитета Панагюриште, где расположена наша компания. В следующем году планируем совместно начать газификацию Панагюриште, который является административным центром этого муниципалитета", - заявил Пельтеков.

Он отметил, что реализация данного проекта окажет “исключительно положительное влияние” на регион, где отопление жилых домов осуществляется, главным образом, за счет твердого топлива.

Пельтеков также напомнил, что в июне текущего года SOCAR начала поставки газа промышленным предприятиям Болгарии, включая Asarel Medet.

"Мы рассчитываем на то, что SOCAR, как наш стратегический партнер, будет обеспечивать нас [газом] в долгосрочной перспективе по конкурентоспособным ценам", - отметил Пельтеков.

ГОК Asarel Medet является крупнейшей в Болгарии компанией по добыче и переработке меди и других видов руд открытым способом. ГОК производит и поставляет высококачественные медные концентраты и катодную медь. SOCAR и Asarel Investment ("дочка" ГОКа) 8 мая 2024 года подписали меморандум о взаимопонимании.