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Болгария не будет продлевать контракт с "Газпромом"

Болгария не будет продлевать контракт с "Газпромом" Болгария не будет продлевать контракт на поставку природного газа с "Газпромом" в связи с проведением Россией военной операции в Украине.
Энергетика
19 марта 2022 г. 20:52
Болгария не будет продлевать контракт с Газпромом

Болгария не будет продлевать контракт на поставку природного газа с "Газпромом" в связи с проведением Россией военной операции в Украине.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов республики Асен Василев.

Срок действия соглашения истекает в конце текущего года. Правительство страны надеется за оставшееся время диверсифицировать источники природного топлива.

"В этой ситуации никаких переговоров с "Газпромом" быть не может", – приводит фрагмент заявления Василева агентство Bloomberg.

На этом фоне Болгария уже провела переговоры с Грецией и Турцией об использовании существующей инфраструктуры для поставок СПГ.

Кроме того, болгарские власти обсуждают с представителями Азербайджана вопрос увеличения поставок газа.

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