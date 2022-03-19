Болгария не будет продлевать контракт с "Газпромом"

Болгария не будет продлевать контракт на поставку природного газа с "Газпромом" в связи с проведением Россией военной операции в Украине.

Болгария не будет продлевать контракт на поставку природного газа с "Газпромом" в связи с проведением Россией военной операции в Украине.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов республики Асен Василев.

Срок действия соглашения истекает в конце текущего года. Правительство страны надеется за оставшееся время диверсифицировать источники природного топлива.

"В этой ситуации никаких переговоров с "Газпромом" быть не может", – приводит фрагмент заявления Василева агентство Bloomberg.

На этом фоне Болгария уже провела переговоры с Грецией и Турцией об использовании существующей инфраструктуры для поставок СПГ.

Кроме того, болгарские власти обсуждают с представителями Азербайджана вопрос увеличения поставок газа.