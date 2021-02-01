Болгария назвала объемы закупок газа у Азербайджана до конца сентября

Болгария до конца сентября собирается закупить у Азербайджана около 225 млн кубометров природного газа

Болгария до конца сентября собирается закупить у Азербайджана около 225 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарскую прессу, об этом говорится в информации компании Bulgargaz.

Газ будет поступать по существующему соединению мощностью 3,68 млрд кубометров на пограничном пункте Кула-Сидирокастро с Грецией из-за задержек строительства интерконнектора Болгария-Греция (IGB) мощностью 3 млрд кубометров в год.

Отмечается, что транспортировка азербайджанского газа по этому маршруту является временной и будет продолжаться в течение девяти месяцев до конца газового года 2020. Объемы поставок за этот период составят около 225 млн кубометров.

Подключение IGB ожидается в октябре 2021 года. Азербайджанский газ будет продолжать поступать по этому маршруту в согласованных объемах.

Болгария зарезервировала 1 млрд кубометров газа в год на основании между Bulgargaz и SOCAR.

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP. Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год. Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шахдениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.