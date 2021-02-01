О нас
Report Georgia
Аудио новости

Болгария назвала объемы закупок газа у Азербайджана до конца сентября

Болгария назвала объемы закупок газа у Азербайджана до конца сентября Болгария до конца сентября собирается закупить у Азербайджана около 225 млн кубометров природного газа
Энергетика
1 февраля 2021 г. 15:50
Болгария назвала объемы закупок газа у Азербайджана до конца сентября

Болгария до конца сентября собирается закупить у Азербайджана около 225 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарскую прессу, об этом говорится в информации компании Bulgargaz.

Газ будет поступать по существующему соединению мощностью 3,68 млрд кубометров на пограничном пункте Кула-Сидирокастро с Грецией из-за задержек строительства интерконнектора Болгария-Греция (IGB) мощностью 3 млрд кубометров в год.

Отмечается, что транспортировка азербайджанского газа по этому маршруту является временной и будет продолжаться в течение девяти месяцев до конца газового года 2020. Объемы поставок за этот период составят около 225 млн кубометров.

Подключение IGB ожидается в октябре 2021 года. Азербайджанский газ будет продолжать поступать по этому маршруту в согласованных объемах.

Болгария зарезервировала 1 млрд кубометров газа в год на основании между Bulgargaz и SOCAR.

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP. Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год. Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шахдениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Ежегодная пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Bulgaria to receive 225 million cubic meters of gas from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan sentyabrın sonunadək Azərbaycandan alacaq qazın həcmini açıqladı

Новости партнеров

Самое важное

Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
Судья Конституционного суда Азербайджана ушла на пенсию
1 февраля 2021 г. 15:14
В Физули доставлена спецтехника для разминирования территории под аэропорт
В Физули доставлена спецтехника для разминирования территории под аэропорт
1 февраля 2021 г. 12:57
Началось строительство физулинского международного аэропорта
ФотоНачалось строительство физулинского международного аэропорта
1 февраля 2021 г. 12:18
Махаббат Велиева освобождена от должности замминистра
Махаббат Велиева освобождена от должности замминистра
1 февраля 2021 г. 11:36
Началось первое заседание весенней сессии Милли Меджлиса
Началось первое заседание весенней сессии Милли Меджлиса
1 февраля 2021 г. 11:33
В Шуше предложено открыть первый на Кавказе инсультный центр
В Шуше предложено открыть первый на Кавказе инсультный центр
1 февраля 2021 г. 11:23
Глава Baku Steel Company заключен под стражу
Глава Baku Steel Company заключен под стражу
1 февраля 2021 г. 10:16
В Азербайджане открываются школы
В Азербайджане открываются школы
1 февраля 2021 г. 00:10
C сегодняшнего дня в Баку открываются кафе и рестораны
C сегодняшнего дня в Баку открываются кафе и рестораны
1 февраля 2021 г. 00:06
Министр: В ближайшие 6 месяцев сертификации учителей не будет
Министр: В ближайшие 6 месяцев сертификации учителей не будет
30 января 2021 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi