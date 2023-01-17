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Болгария и Греция намерены возобновить проект нефтепровода в Бургас

Болгария и Греция намерены возобновить проект нефтепровода в Бургас Власти Болгарии провели успешные переговоры с Грецией о возобновлении проекта трансбалканского нефтепровода для снабжения сырьем принадлежащего российскому Lukoil НПЗ в городе Бургас.
Энергетика
17 января 2023 г. 17:45
Болгария и Греция намерены возобновить проект нефтепровода в Бургас

Власти Болгарии провели успешные переговоры с Грецией о возобновлении проекта трансбалканского нефтепровода для снабжения сырьем принадлежащего российскому Lukoil НПЗ в городе Бургас.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент страны Румен Радев на форуме "Болгарская энергетика - Стратегия 2023-2053".

Идея строительства нефтепровода между греческим Александруполисом и болгарским Бургасом была выдвинута около 20 лет назад. В 2011 году Болгария отказалась от проекта, который предполагал перекачку до 50 млн тонн российской нефти в год через ее территорию в Грецию, по экономическим и экологическим соображениям. Несколько недель назад президент Болгарии заговорил о возобновлении проекта, однако теперь нефть должна перекачиваться в обратном направлении - из Греции в Болгарию.

"Мы договорились с премьер-министром Греции, с президентом Греции в кратчайшие сроки возобновить проект Бургас-Александруполис, но на этот раз поставки должны идти из Александруполиса в Бургас. Это необходимо для нашего НПЗ, а также для других заводов в Черноморском регионе, чтобы они могли получать нефть со всего мира", - заявил он.

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