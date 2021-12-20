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Болгария хочет получать больше азербайджанского газа

Болгария хочет получать больше азербайджанского газа Болгария хочет покупать большие объемы азербайджанского газа и собирается обсудить этот вопрос с правительством Азербайджана.
Энергетика
20 декабря 2021 г. 12:06
Болгария хочет получать больше азербайджанского газа

Болгария хочет получать все законтрактованные объемы азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" в объеме миллиарда кубометров в год.

Как передает Report, об этом заявил болгарским СМИ премьер-министр Болгарии Кирил Петков, недавно возглавивший правительство этой страны, добавив, что планируется обсудить этот вопрос с Азербайджаном.

"Болгария сделает все возможное, чтобы закупить весь согласованный объем азербайджанского газа, который сейчас почти на 60% дешевле, чем газ из других источников", - заявил Петков.

С начала 2021 года природный газ в Болгарию поставляется из Азербайджана по контракту в 1 миллиард кубометров в год между азербайджанской компанией Socar и болгарским "Булгаргаз".

Как отмечает премьер-министр, поскольку соединительная линия с Грецией - газопровод IGB, не завершен, газ импортируется через соединение Кулата-Сидирокастро. "Но ограниченные технические возможности не позволяют забор всех согласованных объемов. Из законтрактованных объемов Болгария получила только 225 миллионов кубометров азербайджанского газа за девять месяцев с начала года",- отметил он.

Петков заявил, что обсудит данный вопрос с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в ходе его визита в Софию в эти дни. Предстоят также переговоры с руководством Азербайджана, отметил он.

Болгария испытывает серьезные сложности с поставками газа, а также наблюдается рост цен на тепло и энергию внутри страны из-за высокой стоимости голубого топлива в Европе.

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