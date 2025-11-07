Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Болгария готовится к введению внешнего управления над НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Бургасе

    Энергетика
    • 07 ноября, 2025
    • 15:32
    Болгария готовится к введению внешнего управления над НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе

    Депутаты правящей коалиции Болгарии в пятницу внесли в законодательство процедурные изменения, которые дадут возможность правительству страны назначить специального управляющего в компаниях-эксплуатантах критической инфраструктуры.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

    Отмечается, что это позволит начать процедуру получения контроля в НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Бургасе.

    Согласно поправкам, после назначения специальный управляющий сможет получить контроль над пакетом акций объекта и начать комплексную подготовку для смены собственника.

    "Санкции, наложенные на активы "ЛУКОЙЛа", фактически приведут к остановке работы НПЗ "Нефтохим" в Бургасе. Законопроект позволит специальному коммерческому управляющему эффективно продолжать абсолютно всю деятельность НПЗ и других объектов "ЛУКОЙЛа" в Болгарии после 21 ноября", когда санкции вступят в силу в полном объеме", - пишет издание со ссылкой на текст законопроекта.

    Ранее парламент Болгарии внес проект дополнений к закону об инвестициях, которые, в частности, предусматривают сделки по отчуждению недвижимости, отдельных видов движимого имущества, а также акций и долей в капитале четырех компаний, подконтрольных российской компании "ЛУКОЙЛ". Президент страны Румен Радев наложил вето на принятие документа, однако парламент отклонил его: "за" преодоление вето проголосовали 125 депутатов, "против" высказались 74.

