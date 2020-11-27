BofA оценило перспективы изменения цен на нефть и газ в 2021 году

Вложения в сырьевые товары могут принести умеренный доход инвесторам

Вложения в сырьевые товары могут принести умеренный доход инвесторам в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в обзоре агентства BofA Global Research, авторы которого видят потенциал к росту цен на нефть, газ, а также медь, никель и алюминий.

«Индекс сырьевых товаров, торгуемый на ICE, который рассчитывает BofA, снизился на 18,3% за последние 12 месяцев и на 22,8% с начала 2020 года в связи с падением глобальной мобильности и цен на энергоносители. Однако индикаторы цен на промышленные товары, драгметаллы и сельскохозяйственные товары демонстрируют положительную динамику — соответственно 11%, 21% и 2%», — говорится в обзоре BofA.

«В первом полугодии 2021 года мы ожидаем усиления инфляции в США на фоне восстановления экономической активности после вызванного пандемией COVID‑19 кризиса, а также сохранения стимулирующей политики ФРС. Мы также ожидаем, что активность в промышленном секторе по всему миру продолжит расти, и это будет поддерживать цены на промышленные металлы. Кроме того, мы видим, что цикл долгосрочных капиталовложений бизнеса и инвестиций в инфраструктуру продолжается как в США, так и в Китае», — отмечают эксперты агентства.

«Таким образом, наличие потенциала к росту цен на сырьевые товары вместе с вероятным переходом нефтяного рынка к бэквордации (дальние фьючерсы торгуются ниже, чем ближние) указывает на умеренно позитивную доходность вложений в сырьевые товары в 2021 году», — говорится в обзоре.

Средняя цена Brent в 2021 году составит 50 долларов за баррель. Цены на нефть были крайне волатильными в этом году, средняя стоимость Brent с начала года составляет 43 доллара США за баррель, притом что этот сорт нефти торговался в диапазоне от 19 до 69 долларов США за баррель, отмечают аналитики BofA.

Глобальный спрос на нефть рухнул на 16 млн баррелей в сутки (б/с) во II квартале на фоне локдаунов, введенных по всему миру для сдерживания распространения коронавируса, однако затем начал восстанавливаться. К настоящему времени уровень спроса на 6% ниже, чем в начале года. Ситуацию усугубила ценовая война Саудовской Аравии и России, которая завершилась возвратом сторон к переговорам в рамках ОПЕК+ и заключением соглашения о снижении добычи нефтедобывающими странами сразу на 10 млн б/с.

«Мы ожидаем, что тренды текущего года сохранятся в 2021 году и что средняя цена Brent составит 50 долларов за баррель. Избыток нефти, составляющий порядка 2,9 млн б/с в 2020 году, превратится в дефицит в 1,6 млн б/с в 2021 году. Запасы продолжат снижаться и к концу 2021 года уменьшатся до нормальных по долгосрочным меркам уровней. И если распространение эффективных вакцин от COVID‑19 будет успешным, цена Brent может достигнуть 60 долларов США за баррель к середине 2021 года», — говорится в обзоре.

Средняя цена WTI в 2021 году составит 47 долларов США за баррель, природного газа — 3,3 доллара США за 1 млн британских тепловых единиц (mmbtu), ожидают в BofA.

«Наши прогнозы для нефтяного рынка основаны на ожиданиях сохранения стимулирующей политики ФРС, усиления инфляции, увеличения темпов экономического роста и восстановления глобальной мобильности, — отмечается в обзоре. — Мы ожидаем, что в следующем году Иран и Венесуэла в основном будут оставаться вне рынка, в то время как ОПЕК+ будет выполнять условия действующего соглашения».

Среди ключевых рисков для рынка аналитики отмечают продление карантинных мер в связи с пандемией COVID‑19, потенциальные разногласия в ОПЕК+, а также потенциальный возврат на мировой рынок иранской нефти в случае смягчения санкций в отношении этой страны администрацией следующего президента США — Джо Байдена.