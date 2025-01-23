BOEMDA: В этом году особое внимание будет уделено проектам морской ветроэнергетики

В 2025 году Азербайджан будет уделять особое внимание проектам морской ветроэнергетики.

В 2025 году Азербайджан будет уделять особое внимание проектам морской ветроэнергетики.

Об этом в интервью Report сообщил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии (BOEMDA) при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев.

По его словам, первичные измерения уже проведены: "Планируется начать более масштабные исследования и привлечь инвесторов к данному процессу. Данные проекты внесут большой вклад в производство зеленой энергии и создадут новые возможности в энергетическом секторе Азербайджана. Безусловно, проводимые в данной сфере работы достаточно сложны, и могут возникнуть непредвиденные трудности. Однако поэтапно предпринимаются шаги для решения этих трудностей. Наши планы динамичны и регулярно обновляются в соответствии с новыми требованиями. Мы прилагаем все усилия для достижения поставленных целей".

Дж.Абдуллаев сообщил, что есть прогресс также относительно других видов возобновляемых источников энергии, особенно в сфере биоэнергетики и геотермальной энергии: "Анализ по этим областям уже завершен и представлен соответствующим структурам. Продолжаются работы по более глубокому изучению возможностей использования геотермальной энергии".

С полным текстом интервью с Дж.Абдуллаевым можно ознакомиться по ссылке.