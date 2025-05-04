Bloomberg: Shell изучает возможность приобретения BP

Британский нефтегазовый гигант Shell рассматривает возможность приобрести другую нефтегазовую компанию BP.

Британский нефтегазовый гигант Shell рассматривает возможность приобрести другую нефтегазовую компанию BP.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, окончательное решение еще не принято. Оно будет зависеть от того, продолжат ли падать акции BP. За последний год они уже потеряли треть своей стоимости, отмечает Bloomberg.

Сейчас рыночная стоимость BP составляет примерно 56 млрд фунтов стерлингов (около $74 млрд), в то время как у Shell этот показатель достигает 149 млрд фунтов стерлингов (около $197 млрд).

Возможное объединение этих корпораций станет одним из крупнейших поглощений в истории нефтегазовой промышленности, полагает агентство, напоминая, что ранее эти компании были ближайшими конкурентами.