Биржевые цены на газ в США достигли 30-дневного максимума

Котировки природного газа на NYMEX во вторник достигли 30-дневного максимума на фоне сокращения добычи в феврале и увеличения поставок трубопроводного газа на СПГ-терминалы.

Котировки природного газа на NYMEX во вторник достигли 30-дневного максимума на фоне сокращения добычи в феврале и увеличения поставок трубопроводного газа на СПГ-терминалы.

Как передает Report, в ходе торгов вторника котировки снизились более чем на 5% на фоне прогнозов менее холодной, чем ожидалось, погоды в ближайшие две недели.

Апрельские фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили сессию с повышением на 1,6 цента, или 0,6%, по 2,747 доллара за млн БТЕ. Контракты второй день подряд закрылись на максимуме с 27 января.

По итогам февраля цены на газ выросли примерно на 2% после падения на 40% в январе и на 35% в декабре.

Экспорт СПГ из США растет на фоне постепенного возобновления работы терминала Freeport в Техасе.

Поставки трубопроводного газа на терминал Freeport во вторник, вероятно, составили 0,8 млрд кубфутов, согласно данным Refinitiv Eikon. При этом терминал способен сжижать до 2,1 млрд кубфутов газа в день.

Совокупный объем поставок природного газа на СПГ-терминалы США в феврале подскочил к 12,8 млрд кубфутов в день против 12,3 млрд кубфутов в день в январе. В марте 2022 года, до приостановки работы СПГ-терминала Freeport, этот показатель достиг рекордного максимума 12,9 млрд кубфутов в день.

При этом совокупная мощность семи крупнейших СПГ-терминалов в США, включая Freeport, составляет около 13,8 млрд кубфутов в день.

По данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в феврале упала до 97,5 млрд кубфутов в день против 98,3 млрд кубфутов в день в январе. При этом в ноябре 2022 года производство газа достигло рекордного максимума 99,8 млрд кубфутов в день.