Биржевые цены на газ в Европе выросли на 8%
Энергетика
- 26 января, 2026
- 12:17
Биржевые цены на газ в Европе с началом торгов новой недели повысились на 8%, приближаясь к $530 за тысячу кубометров.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $520,9 (+7,1%). Далее их стоимость составила $525,1 (+8%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $486,2 за тысячу кубометров.
При этом средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
