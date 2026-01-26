Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Энергетика
    26 января, 2026
    12:17
    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 8%

    Биржевые цены на газ в Европе с началом торгов новой недели повысились на 8%, приближаясь к $530 за тысячу кубометров.

    Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

    Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $520,9 (+7,1%). Далее их стоимость составила $525,1 (+8%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $486,2 за тысячу кубометров.

    При этом средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.

