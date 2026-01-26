Биржевые цены на газ в Европе выросли на 8%

Биржевые цены на газ в Европе с началом торгов новой недели повысились на 8%, приближаясь к $530 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $520,9 (+7,1%). Далее их стоимость составила $525,1 (+8%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $486,2 за тысячу кубометров.

При этом средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.