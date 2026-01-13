Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4,2%

Биржевые цены на газ в Европе во вторник выросли на 4,2%, чуть превышая уровень в $380 за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $382,7 (+4,8%). Далее их стоимость составила $380,5 (+4,2%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $365,3 за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.