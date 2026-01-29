В Буэнос-Айресе на одном из складов прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел на одном из складов, расположенных рядом с двумя предприятиями в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Как передает Report, об этом сообщает издание Nacion.

Отмечается, что взрыв произошел в муниципалитета Сан-Фернандо. За взрывом последовал сильный пожар.

На месте работают сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. В качестве меры предосторожности власти отключили электроснабжение.

Пока не известны причины случившегося.