    В Буэнос-Айресе на одном из складов прогремел мощный взрыв

    29 января, 2026
    11:00
    В Буэнос-Айресе на одном из складов прогремел мощный взрыв

    Мощный взрыв прогремел на одном из складов, расположенных рядом с двумя предприятиями в Буэнос-Айресе (Аргентина).

    Как передает Report, об этом сообщает издание Nacion.

    Отмечается, что взрыв произошел в муниципалитета Сан-Фернандо. За взрывом последовал сильный пожар.

    На месте работают сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. В качестве меры предосторожности власти отключили электроснабжение.

    Пока не известны причины случившегося.

