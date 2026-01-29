В Буэнос-Айресе на одном из складов прогремел мощный взрыв
- 29 января, 2026
- 11:00
Мощный взрыв прогремел на одном из складов, расположенных рядом с двумя предприятиями в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Как передает Report, об этом сообщает издание Nacion.
Отмечается, что взрыв произошел в муниципалитета Сан-Фернандо. За взрывом последовал сильный пожар.
На месте работают сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. В качестве меры предосторожности власти отключили электроснабжение.
Пока не известны причины случившегося.
