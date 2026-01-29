Правительство Грузии заявило о необходимости восстановления отношений с США
- 29 января, 2026
- 10:46
На встрече руководителя аппарата правительства Грузии Левана Жорджолиани с представителями Комитета Палаты представителей США по иностранным делам была подчеркнута важность восстановления грузино-американских отношений.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Отмечена целесообразность возобновления стратегического партнерства с учетом общих интересов обеих стран и его дальнейшего развития на основе конкретной повестки дня.
На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы грузино-американских отношений. Стороны обменялись мнениями о политических и экономических процессах, происходящих в Грузии.
В ходе встречи основное внимание было уделено шагам, предпринимаемым правительством Грузии для стимулирования экономического роста, планам дальнейшего развития страны, а также мерам по борьбе с коррупцией.