    В регионе
    • 29 января, 2026
    • 10:46
    Правительство Грузии заявило о необходимости восстановления отношений с США

    На встрече руководителя аппарата правительства Грузии Левана Жорджолиани с представителями Комитета Палаты представителей США по иностранным делам была подчеркнута важность восстановления грузино-американских отношений.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии.

    Отмечена целесообразность возобновления стратегического партнерства с учетом общих интересов обеих стран и его дальнейшего развития на основе конкретной повестки дня.

    На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы грузино-американских отношений. Стороны обменялись мнениями о политических и экономических процессах, происходящих в Грузии.

    В ходе встречи основное внимание было уделено шагам, предпринимаемым правительством Грузии для стимулирования экономического роста, планам дальнейшего развития страны, а также мерам по борьбе с коррупцией.

    Gürcüstan hökuməti: ABŞ ilə münasibətlər yenidən qurulmalıdır

