Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника выросли на 2,2%, почти до $660 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $663,1 (+2,7%). Далее показатель составил $659,8 (+2,2%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $645,5 за тысячу кубометров.