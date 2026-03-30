Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%
Энергетика
- 30 марта, 2026
- 10:37
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов понедельника выросли на 2,2%, почти до $660 за тысячу кубометров.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $663,1 (+2,7%). Далее показатель составил $659,8 (+2,2%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $645,5 за тысячу кубометров.
