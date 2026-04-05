    • 05 апреля, 2026
    • 08:15
    Извержение вулкана Фудзи может оставить без света сотни тысяч домов в Японии

    Потенциальное извержение вулкана Фудзи может привести к масштабным перебоям с электроснабжением в Японии.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

    Согласно результатам эксперимента, проведенного совместно с исследовательским институтом префектуры Яманаси, при накоплении вулканического пепла более 27,5 см дизельные генераторы полностью выходят из строя. При этом даже при уровне 5–10 см возможны сбои в их работе.

    По оценкам правительства Японии, в случае извержения в Токио за две недели может накопиться около 10 см пепла. В целом объем выбросов может достичь 490 млн кубометров.

    Эксперты предупреждают, что без электроснабжения могут остаться около 400 тыс. домохозяйств в столичном регионе и прилегающих районах.

    На этом фоне ключевые объекты инфраструктуры уже начали внедрение защитных мер. В частности, водоканал Токио разрабатывает системы фильтрации генераторов от пепла, а операторы связи оснащают дата-центры защитой от его проникновения.

    извержение вулкана Япония
    Mount Fuji eruption could leave hundreds of thousands without power in Japan

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну ради "иранской нефти, которая принесет кучу денег"

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    В Азербайджане обновлена единая классификация бюджета

