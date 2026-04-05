Извержение вулкана Фудзи может оставить без света сотни тысяч домов в Японии

Потенциальное извержение вулкана Фудзи может привести к масштабным перебоям с электроснабжением в Японии.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

Согласно результатам эксперимента, проведенного совместно с исследовательским институтом префектуры Яманаси, при накоплении вулканического пепла более 27,5 см дизельные генераторы полностью выходят из строя. При этом даже при уровне 5–10 см возможны сбои в их работе.

По оценкам правительства Японии, в случае извержения в Токио за две недели может накопиться около 10 см пепла. В целом объем выбросов может достичь 490 млн кубометров.

Эксперты предупреждают, что без электроснабжения могут остаться около 400 тыс. домохозяйств в столичном регионе и прилегающих районах.

На этом фоне ключевые объекты инфраструктуры уже начали внедрение защитных мер. В частности, водоканал Токио разрабатывает системы фильтрации генераторов от пепла, а операторы связи оснащают дата-центры защитой от его проникновения.