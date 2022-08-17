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Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,5%

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,5% Газовые фьючерсы в Европе в первый час торгов среды выросли к расчетной цене вторника примерно на 1,5% и держатся выше 2 400 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
17 августа 2022 г. 11:46
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 1,5%

Газовые фьючерсы в Европе в первый час торгов среды выросли к расчетной цене вторника примерно на 1,5% и держатся выше 2 400 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Накануне цены перешагивали 2 600 долларов, однако к закрытию торгов остановились на отметке 2 345 долларов за тысячу кубометров.

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе, торговались за 2 349,6 доллара (-1,2% к расчетной цене вторника — 2 378 долларов) и уже через несколько минут опустились до 2 313,5 доллара (-2,7%), что пока остается ценовым минимумом дня. Однако чуть позже цены перешли к умеренному росту, максимально достигая в первый час торгов 2 437,1 доллара (+2,5%). Затем цены установились на отметке чуть выше 2 410 долларов.

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Версия на английском языке Exchange gas prices in Europe rise 1.5%

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