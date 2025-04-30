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Биржевые цены на газ в Европе снизились менее чем на 1%

Биржевые цены на газ в Европе снизились менее чем на 1% Биржевые цены на газ в Европе снизились на 0,6%, до $374 за тысячу кубометров.
Энергетика
30 апреля 2025 г. 10:42
Биржевые цены на газ в Европе снизились менее чем на 1%

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 0,6%, до $374 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $373 за тысячу кубометров (-0,9%). Далее их стоимость составила $374 (-0,6%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $376,4 за тысячу кубометров.

Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила $386,5, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в $3 892 за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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