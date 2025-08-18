Биржевые цены на газ в Европе продемонстрировали стабильность

Биржевые цены на газ в Европе незначительно изменились.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $376,2 (+0,3%) за тысячу кубометров. Далее их стоимость составила $375,5 (+0,1%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $375,1 за тысячу кубометров.

Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила $386,5, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах.