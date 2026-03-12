Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Биржевые цены на газ в Европе повысились на 4%

    Энергетика
    • 12 марта, 2026
    • 12:07
    Биржевые цены на газ в Европе повысились на 4%

    Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов выросли на 4%, выше $624 за тысячу кубометров.

    Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

    Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $632,2 (+5,5%). Далее показатель составил $624,2 (+4,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $599,4 за тысячу кубометров.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов портала Kpler сообщило, что экспорт с крупнейшего в мире завода по производству сжиженного природного газа в катарском городе Рас-Лаффане не осуществляется уже пять дней - это самый длительный перерыв за всю историю наблюдений с 2008 года. Ни один танкер со СПГ не проходил через Ормузский пролив после 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, также свидетельствуют данные портала.

