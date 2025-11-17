Биржевые цены на газ в Европе незначительно выросли

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник в начале торгов показывают слабую положительную динамику, несколько отрываясь от отметки в $378 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $378,8 (+0,8%). Далее их стоимость составила $378,3 (+0,7%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $375,7 за тысячу кубометров.