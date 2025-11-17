Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Биржевые цены на газ в Европе незначительно выросли

    Энергетика
    • 17 ноября, 2025
    • 11:54
    Биржевые цены на газ в Европе незначительно выросли

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник в начале торгов показывают слабую положительную динамику, несколько отрываясь от отметки в $378 за тысячу кубометров.

    Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

    Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $378,8 (+0,8%). Далее их стоимость составила $378,3 (+0,7%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $375,7 за тысячу кубометров.

    стоимость газа фьючерсы Лондонская биржа

    Последние новости

    12:31

    AZAL вносит изменения в правила использования пауэрбанков

    Инфраструктура
    12:30

    Флориан Зенгшмид: Азербайджан увеличивает долю на китайском рынке выездного туризма

    Туризм
    12:30

    Мирзиёев и Бердымухамедов приняли участие в запуске зоны приграничной торговли - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    12:29

    В Карабахском университете STEAM будет преподаваться как отдельная специальность

    Наука и образование
    12:27

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам WTDC-25 - ДОПОЛНЕНО

    ИКТ
    12:22

    Проживающим за рубежом гражданам Грузии запретят голосовать за границей

    В регионе
    12:21

    Индия впервые поставила авиатопливо в США

    Другие страны
    12:21

    Играр Назаров: STEAM-образование формирует у школьников ценный жизненный опыт

    Наука и образование
    12:20

    СМИ: Саудовская Аравия рассчитывает на соглашение с США о доступе к ядерным технологиям

    Другие страны
    Лента новостей