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Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились

Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились Биржевые цены на газ в Европе снизились на 0,2%, до $437,6 за тысячу кубометров.
Энергетика
27 мая 2025 г. 11:12
Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 0,2%, до $437,6 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $435,4 за тысячу кубометров (-0,7%). Далее их стоимость составила $437,6 (-0,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $438,7 за тысячу кубометров.

Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили $630 за тысячу кубометров.

Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила $386,5, что на 16,3% ниже, чем годом ранее.

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