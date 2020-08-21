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Берат Албайрак: Турция станет энергетически независимой от других стран

Берат Албайрак: Турция станет энергетически независимой от других стран Это избавит Анкару от дефицита платежного баланса
Энергетика
21 августа 2020 г. 17:08
Берат Албайрак: Турция станет энергетически независимой от других стран

Обнаружение Турцией в Черном море месторождения газа позволит стране стать энергетически независимой от других государств.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом заявил глава минфина Берат Албайрак. 

«Мы свидетели события, которое изменит историю нашей страны, мы счастливы и горды этим. Мы сегодня сделали шаг, который избавит нас от энергетической зависимости от третьих стран», — сказал Албайрак.

Министр выразил надежду, что это избавит Анкару от дефицита платежного баланса.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что в Черном море судно обнаружило крупнейшее в истории страны месторождение газа. Запасы газа оцениваются в 320 миллиардов кубометров и к 2023 году начнет его применение.

Отметим, разведку в море с 20 июля вело буровое судно "Фатих", месторождение обнаружено на скважине "Туна-1".

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