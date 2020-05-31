​Бензин в Венесуэле подорожает

Венесуэла, где стоимость бензина является самой низкой в мире, вводит на этот вид топлива новое ценообразование на бензин, он подорожает с 1 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из заявлений президента страны Николаса Мадуро.

Стоимость бензина на внутреннем рынке Венесуэлы благодаря правительственным субсидиям долгое время была одной из самых низких в мире, однако остановка значительной части НПЗ национальной компании PDVSA привела к необходимости импорта топлива из-за рубежа, в частности, из Ирана. Мадуро заявил, что правительство задействует план распределения бензина в стране, который включает пересмотр стоимости импортного топлива на внутреннем рынке.

Президент заявил, что бензин в стране будет субсидироваться. "Цена бензина с учетом субсидий будет составлять 5 000 боливаров за литр (или 2,5 цента США), владельцы автомобилей смогут рассчитывать на 120 литров в месяц, мотоциклов - на 60 литров", - сказал Мадуро, его выступление транслировалось в Twitter.

Свыше установленной квоты бензин будет оплачиваться по международным ценам.

Заправка общественного транспорта будет субсидироваться на 100% в течение 90 дней.

Начиная с понедельника, в стране 1,5 тысячи заправок будут готовы работать для обеспечения граждан бензином. Продажа пока буде вестись в привязке к регистрационному номеру: по понедельникам – если номер заканчивается на 1 и 2, по вторникам – если на 3 и 4, по средам – если на 5 и 6, по четвергам – если на 7 и 8, по пятницам – если на 9 и 0. В случае крайней необходимости гражданин может попросить заправку нарушить этот порядок.

В Венесуэле литр 95-го бензина раньше стоил 0,00006 боливаров, а 91-го 0,00001, что является символической платой за топливо, которое, согласно конституции, является достоянием народа как все недра и полезные ископаемые.