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Белый дом обеспокоен ростом мировых цен на нефть

Белый дом обеспокоен ростом мировых цен на нефть Белый дом заявил, что обеспокоен влиянием роста нефтяных котировок на потребителей в США. В администрации американского президента считают, что мировые производители обладают достаточными резервами для увеличения нефтедобычи.
Энергетика
5 июля 2021 г. 18:38
Белый дом обеспокоен ростом мировых цен на нефть

Белый дом заявил, что обеспокоен влиянием роста нефтяных котировок на потребителей в США. В администрации американского президента считают, что мировые производители обладают достаточными резервами для увеличения нефтедобычи.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы считаем, что в мире достаточно свободных производственных мощностей по добыче нефти, — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. — Из-за перезапуска мировой экономики и возобновления нормальной потребительской активности есть определенное влияние рынка нефти на конъюнктуру».

Псаки не ответила на вопрос о том, разговаривал ли кто-нибудь в администрации Байдена с союзниками, участвующими в переговорах ОПЕК+, о том, чтобы увеличить добычу нефти.

В минувшую пятницу ОАЭ заблокировали договоренность, предполагавшую ежемесячное увеличение нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в период с августа по декабрь и продление самой сделки ОПЕК+ до конца 2022 года. Это может отложить планы по увеличению добычи до конца года.

В апреле министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила в Twitter, что она призвала Саудовскую Аравию сделать энергию доступной для потребителей. После этого звонка группа ОПЕК+ согласилась постепенно ослабить сокращение добычи с мая. Министерство энергетики США не сразу ответило на просьбу прокомментировать, повторит ли Гранхольм звонок на этот раз.

Псаки заявила, что президент Джо Байден выступил против увеличения налога на бензин в законопроекте об инфраструктуре из-за беспокойства о потребителях.

На данный момент добыча нефти в США составляет около 11 млн баррелей в сутки. Она достигла своего пика в январе 2020 года составив без малого 13 млн баррелей в сутки.

Как сообщалось ранее, Саудовская Аравия считает необходимым продлить сделку по сокращению нефтедобычи для стран-участниц ОПЕК+ на весь 2022 г.. Об этом заявил министр энергетики этой страны Абдель Азиз бен Сальман.

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Версия на английском языке White House worried about high oil prices

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