Беларусь повышает тарифы на транспортировку российской нефти по своей территории

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси установило новые тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам по территории республики. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, постановление МАРТ вступает в силу 1 февраля.

Тарифы на транзит российской нефти повышаются в среднем на 6,7%. Речь идет о транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтраснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" из России в Европу.