Беларусь ожидает сегодня прибытия танкера с нефтью из США

Танкер с американской нефтью для Беларуси, как ожидается, прибудет в порт Клайпеды вечером 5 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Танкер с американской нефтью уже на подходе. Прибытие в Клайпеду ожидается сегодня вечером", - сказал А.Тищенко. Он напомнил о первой сделке с американским трейдером по поставке нефти в республику, согласно которой планировалось закупить 80 тыс. тонн топлива сорта Bakken. После прибытия в порт Клайпеды нефть по железной дороге будет доставлена на НПЗ "Нафтан" в Новополоцке (Витебская область).

В мае госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о том, что первая партия американской нефти отправится в Беларусь. Эта сделка заключена при участии американского энерготрейдера United Energy Trading, а также при содействии американской компании Getka и их польского партнера UNIMOT. Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявлял, что поставки американской нефти являются частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 и в последующие годы.

С 1 января 2020 года у Беларуси не было соглашения с российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские НПЗ продолжала только группа компаний "Сафмар" Михаила Гуцериева, поэтому страна начала покупать танкерную нефть у альтернативных поставщиков через Литву и Украину. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. В планах на июнь - покупка 1,1 млн тонн российской нефти.

Ранее сообщалось, что Беларусь купила партию нефти у Саудовской Аравии, кроме того, страна начала покупать танкерную нефть у других альтернативных поставщиков из Норвегии, Азербайджана. Ранее Лукашенко на фоне нефтяного спора с Россией заявлял, что Беларусь договаривается по поставкам нефти с США.