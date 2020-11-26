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Беларусь огласила размер скидки на российскую нефть в 2021 году

Беларусь огласила размер скидки на российскую нефть в 2021 году Белорусские НПЗ покупают нефть по цене, которая составляет 85% от мировой
Энергетика
26 ноября 2020 г. 18:22
Беларусь огласила размер скидки на российскую нефть в 2021 году

Заместитель председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Светлана Гурина сообщила, что стоимость российской нефти для Беларуси в 2021 году составит 88-90% от мировой цены вместо 85% в настоящее время.

Как передает Report, об этом сообщает Белта.

"Зампред "Белнефтехима" констатировала, что белорусские НПЗ покупают нефть по цене, которая составляет 85% от мировой, в 2021 году она составит 88-90% от мировой цены", — говорится в сообщении.

Из-за реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере стоимость поставляемой в республику российской нефти постепенно приближается к мировой. Налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Беларуси возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов США, а в 2019 году и в 2020 году — по 400 миллионов долларов США.

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