​Бельгия обратилась в Европейский инвестиционный банк по вопросу приобретения доли в DESFA

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Бельгийская компания Fluxys обратилась в инфраструктурный фонд Европейского инвестиционного банка в целях получения финансирования для приобретения части принадлежащих SOCAR акций после того, как завершится процесс продажи Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) 66% акций оператора газораспределительной сети Греции - DESFA. Как сообщает Report, информацию об этом распространили бельгийские СМИ.

По информации, греческая компания имеет важное геостратегическое значение и может занять положение распределителя природного газа из Ближнего Востока в Европу.

Отметим, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне.

Итальянская компания Snam, бельгийская Fluxys и испанская Enagas заинтересованы в приобретении доли в DESFA.

Напомним, что компании Fluxys и Enagas также представлены в консорциуме TAP. Их доля в проекте составляет 19% и 16% соответственно.

В начале декабря норвежская компания Statoil распространила информацию о продаже 20%-ной доли участия в проекте TAP итальянской компании за 208 млн. евро.