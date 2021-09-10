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Беглярбеков: Продолжим обеспечивать энергобезопасность Европы

Беглярбеков: Продолжим обеспечивать энергобезопасность Европы "Мы сейчас являемся важными экспортерами нефти в регионе. Но нельзя сказать, что работаем мы тут не одни. Активно сотрудничаем с нашими партнерами – это США и Великобритания, они помогают нам на разных этапах в реализации проектов."
Энергетика
10 сентября 2021 г. 14:12
Беглярбеков: Продолжим обеспечивать энергобезопасность Европы
Виталий Беглярбеков

Азербайджан и впредь будет поддерживать энергетическую безопасность Европы, продолжая стабильные поставки газа.

Об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR по маркетингу и инвестициям Виталий Беглярбеков во время выступления в университете ADA в рамках симпозиума по региональной энергетической безопасности.

В. Беглярбеков выразил обеспокоенность тем, что цены на газ остаются высокими, и это порождает трудности для потребителей. "Цены на газ растут и будут таковыми в течение 2-3 месяцев, что создает некоторые сложности для потенциальных потребителей. Мы продолжим работать над обеспечением энергетической безопасности Европы вместе с нашими партнерами, осуществляя поставки газа на греческий, болгарский и итальянский рынки", - заявил он.

"Мы сейчас являемся важными экспортерами газа в регионе, активно сотрудничаем с нашими партнерами, США и Великобританией, они помогают нам на разных этапах реализации проектов, "- сказал он.

Отвечая на вопросы присутствующих, он отметил, что у Азербайджана есть возможности для наращивания добычи и экспорта газа. «Для реализации дальнейших проектов нужны инвестиции и поддержка других сторон. Но любые инициативы, предложенные нам со стороны, должны носить коммерческий характер. Да, мы делаем большие шаги и видим результаты, но очень важно четко продумать дальнейшие действия, чтобы выйти на новый уровень в сфере обеспечения энергетической безопасности», - сказал Беглярбеков.

Он также затронул тему важности энергетического сотрудничества в условиях новых реалий после Второй карабахской войны, отметив возможность сотрудничества и нормализации отношений с Арменией в постконфликтный период: «Если вы помните, то в марте-апреле 2020 года мы осуществляли поставку российского газа через свою территорию в Армению, в страну, с которой у нас недружественные отношения. Но мы это делали".

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