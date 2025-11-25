BCG: Нефтегазовой отрасли нужны 350 млрд долларов инвестиций ежегодно в ближайшие 25 лет

Нефтегазовой отрасли в ближайшие 25 лет потребуется около 350 млрд долларов США ежегодных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил управляющий директор и партнер Boston Consulting Group (BCG) Владимир Рогов в ходе Каспийской технической конференции SPE-2025 в Баку.

По его словам, потрясения последних лет лишь подтвердили стратегическую важность углеводородов и обеспеченности доступом к ним.

"И нефть, и газ останутся востребованными в обозримом будущем. Каспийский регион играет ключевую роль сразу в двух направлениях - как крупный источник углеводородов и как надежный, независимый торговый маршрут для их поставок на европейские и азиатские рынки", - отметил он.

В. Рогов подчеркнул, что сегодняшних доказанных и вероятных запасов в мире недостаточно для покрытия спроса практически ни в одном реалистичном сценарии - за исключением фактически недостижимого сценария полного отказа от выбросов. "Поэтому новые инвестиции неизбежны. Наша отрасль нуждается примерно в 350 млрд долларов капитальных вложений ежегодно на протяжении последующих 25 лет", - сказал он.

При этом за последние пять лет нефтегазовые компании сместили акцент на выплаты акционерам и сокращение реинвестирования. "Если мы хотим сохранить эти выплаты, давление на капитальные затраты будет расти, а конкуренция за инвестиции - усиливаться. Каспийскому региону необходимо обеспечить привлекательность своих проектов, чтобы капитал приходил именно сюда, а не в другие части мира", - подчеркнул представитель BCG.

Он добавил, что во время энергоперехода нормы доходности растут, а инвестиции в добычу воспринимаются как более рискованные. Инвесторы требуют более быстрых и высоких возвратов, что повышает давление на проекты и делает критически важными технологии, эффективность и вовлеченность всей отрасли, особенно в Каспии.

По словам В.Рогова, инвестиции в Каспийский регион начали замедляться в начале текущего десятилетия. "В прошлом десятилетии доля капитальных вложений в Каспий была выше, чем в другие регионы. Сейчас же мы видим снижение после завершения крупных проектов в Казахстане и Азербайджане, которые перешли в фазу добычи. Инвестиции упали до уровней, на 50% ниже показателей прошлого десятилетия, и, вероятно, в следующем десятилетии будут еще ниже", - сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что у Каспийского региона остается значительный потенциал. "Хотя на нас приходится всего 2% мировых запасов нефти, регион обладает 10% доказанных мировых запасов газа, что открывает широкие возможности для дальнейшей разведки и разработки", - резюмировал В.Рогов.