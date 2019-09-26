Баркиндо: Саудовская Аравия сохранит уровень добычи нефти

Саудовская Аравия сохранит запланированный уровень добычи нефти, несмотря на атаки беспилотников на нефтяные объекты.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в четверг сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо на XII Евразийском форуме Kazenergy "Будущее источников энергии: инновационный рост".

"Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауда пообещал, что Саудовская Аравия будет сохранять уровень производства согласно договоренности 12 сентября в Абу-Даби. Я подчеркну, что любой подрыв безопасных поставок нефти и газа любого места в мире является большим нарушением для индустрии и экономики", - сказал Баркиндо.

Отметим, что два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча Саудовской Аравии упала на 5,7 млн баррелей в сутки из 9,8 млн баррелей в сутки. Восстановить полный объем утерянных производственных мощностей (до 12 млн баррелей в сутки) Саудовская Аравия планирует к концу ноября.