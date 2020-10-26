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Баркиндо: Нового обвала цен на нефть не произойдет

Баркиндо: Нового обвала цен на нефть не произойдет Глава ОПЕК считает вялым восстановление экономики и спроса на нефть
Энергетика
26 октября 2020 г. 18:41
Баркиндо: Нового обвала цен на нефть не произойдет
Мохаммед Баркиндо

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо назвал восстановление экономики и спроса на нефть вялым.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters с форума по энергетике CERAWeek в Индии. По его словам, средний уровень соблюдения ограничений по сделке ОПЕК+ достиг 100%.

М. Баркиндо считает, что нового обвала цен на нефть, как это было во втором квартале 2020 года, не произойдет. Он заявил, что производители продолжат придерживаться курса восстановления баланса на рынке.

Напомним, что Всемирный банк повысил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах до 41 и 44 доллара США за баррель (в июне ВБ прогнозировал их как 32 и 38 долларов США соответственно). Центробанк России ранее повысил прогноз цены на нефть марки Urals в 2020 году до 41 с 38 долларов США за баррель, а в 2021 году — до 45 с 40 долларов США за баррель. Министр энергетики Александр Новак считает, что добыча нефти в России в 2020 году сократится примерно на 10% — до 507 млн тонн.

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