Банк России: Мировой спрос на нефть может снизиться к середине следующего десятилетия

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Электромобили могут привести к снижению потребления нефти автотранспортом к середине 2020-х годов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".

По оценке департамента ЦБ, на динамику потребления нефти автотранспортом большое влияние будут оказывать скорость развития рынка электромобилей и темп повышения эффективности расходования топлива.

"При большом разбросе сценарных оценок пик потребления нефти автотранспортом, вероятно, будет достигнут к середине 2020-х годов. При высоком темпе роста эффективности расходования топлива или быстром развитии рынка электромобилей пик будет пройден уже в ближайшие годы. Это может оказать значительное негативное влияние на нефтяные цены", - говорится в бюллетене.

Тем не менее в отношении нефти, помимо автотранспорта, по данным департамента ЦБ, 11% совокупного спроса приходится на воздушные и морские перевозки, со стороны которых рост потребления, по разным оценкам, продолжится. Из остальных 45% мирового потребления департамент выделяет нефтехимию, потребление которой также должно продолжить расти.

"Таким образом, пик потребления нефти автотранспортом не обязательно будет означать пик потребления нефти в целом, однако сильно приблизит его. Высокая неопределенность существует также относительно динамики предложения нефти и металлов, что в итоге не позволяет делать определенные выводы относительно динамики цен", - говорится в бюллетене.