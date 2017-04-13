 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Банк России: Цены на нефть в краткосрочной перспективе могут упасть до 40-45 долларов/баррель

    Ксения Юдаева: Разброс возможных сценариев достаточно велик

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Цены на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе могут скорректироваться до 40-45 долларов за баррель. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с этим заявлением выступила первый зампред Банка России (ЦБ) Ксения Юдаева на Форуме финансовой стабильности.

    "Как вы, конечно, знаете, базовый сценарий Банка России исходит из того, что уже в кратко- и среднесрочной перспективе цены на нефть скорректируются на уровне 40-45 долларов за баррель", - сказала она.

    "Благодаря согласованным действиям стран ОПЕК и другим производителям нефти рынок нефти стал более сбалансированным, а цены на нефть выросли. При этом цены на нефть в последние несколько кварталов закрепились в некотором довольно широком коридоре. Это дает больше стабильности с точки зрения понимания долгосрочных трендов. Тем не менее, разброс возможных сценариев достаточно велик", - добавила К. Юдаева.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi