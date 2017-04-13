Банк России: Цены на нефть в краткосрочной перспективе могут упасть до 40-45 долларов/баррель

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Цены на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе могут скорректироваться до 40-45 долларов за баррель. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с этим заявлением выступила первый зампред Банка России (ЦБ) Ксения Юдаева на Форуме финансовой стабильности.

"Как вы, конечно, знаете, базовый сценарий Банка России исходит из того, что уже в кратко- и среднесрочной перспективе цены на нефть скорректируются на уровне 40-45 долларов за баррель", - сказала она.

"Благодаря согласованным действиям стран ОПЕК и другим производителям нефти рынок нефти стал более сбалансированным, а цены на нефть выросли. При этом цены на нефть в последние несколько кварталов закрепились в некотором довольно широком коридоре. Это дает больше стабильности с точки зрения понимания долгосрочных трендов. Тем не менее, разброс возможных сценариев достаточно велик", - добавила К. Юдаева.