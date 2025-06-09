Bank of America: Саудовская Аравия начала долгосрочную ценовую войну за долю нефтяного рынка

Саудовская Аравия приступила к реализации стратегии, предусматривающей долгосрочную ценовую войну с целью восстановления утраченной доли мирового рынка нефти.

Саудовская Аравия приступила к реализации стратегии, предусматривающей долгосрочную ценовую войну с целью восстановления утраченной доли мирового рынка нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал Bloomberg TV глава отдела сырьевых исследований Bank of America Corp. Франсиско Бланш.

"Эта ценовая война будет носить не резкий и краткосрочный характер, а продолжительный и постепенный", - сказал он.

По словам аналитика, это связано с намерением отвоевать долю рынка у американских сланцевых производителей, которые сталкиваются с более высокими производственными издержками.

"Они уже более трех лет поддерживали цены самостоятельно, что позволило конкурентам нарастить добычу. Теперь с этим покончено", - отметил Бланш.

Отметим, что ранее "восьмерка" стран ОПЕК+ объявила о третьем увеличении добычи более чем на 400 тысяч баррелей в сутки в июле. До этого группа "добровольцев" ограничивала добычу, чтобы поддержать цены на рынке.